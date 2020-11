Paura alla scuola ‘Garibaldi’, crolla il tetto in sala professori

E' successo alla media di via Croci. Sul posto i vigili del fuoco e i tecnici per valutare i danni

PALERMO – Momenti di paura alla scuola media Garibaldi che si trova in via delle Croci a Palermo. Nella tarda mattinata è crollato il controsoffitto di un’aula, quella dedicata ai professori: prima un forte boato, poi l’alalrme ai vigili del fuoco, che al loro arrivo hanno trovato una grossa quantità di calcinacci per terra e sui banchi che si trovano nella stanza.

Nessun ferito

Quando si è verificato il crollo i professori stavano tutti svolgendo lezione, per fortuna non si sono quindi registrati feriti, ma si è temuto il peggio. “Siamo già poco sereni – commenta una mamma fuori dall’istituto – e di certo incidenti del genere non aiutano noi genitori, né i ragazzi. E’ un periodo complicato, ci vuole molta pazienza”.

Il sopralluogo tecnico

Sul posto si è recata nel giro di pochi minuti una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale, in corso il sopralluogo dei tecnici del Comune che dovranno valutare i danni che il cedimento ha provocato.