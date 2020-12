Discoteche, selfie, baci e abbracci: a Wuhan si torna a fare festa

A Wuhan, epicentro della pandemia la scorsa primavera, il Coronavirus sembra soltanto un brutto ricordo. Il 2021, come spiega ‘Focus.it‘, inizierà con una missione internazionale dell’OMS in Cina, dove esattamente un anno fa ci si accorgeva dei primi casi di polmonite anomala. L’agenzia di stampa ‘Reuters‘ parla di una delegazione di esperti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che sarebbe pronta a recarsi a Wuhan per proseguire sul campo le indagini sull’origine del nuovo Covid-19. Arrivano proprio da Reuters le immagini che parlano di una città che si è lasciata l’emergenza sanitaria ormai alle spalle: “A Wuhan si è tornati a far festa di nuovo -si legge – a un anno di distanza dall’esplosione del coronavirus Movida e vita notturna a pieno regime a distanza di sette mesi dall’ultimo lockdown”. I giovani – come emerge dalle immagini – si abbracciano e si divertono, con tanto si selfie, street food, musica e balli senza alcun distanziamento, né mascherine. Wuhan, d’altro canto, non ha segnalato alcun nuovo caso di contagio locale dal 10 maggio, dopo essere stata sottoposta a uno dei blocchi più rigidi al mondo.