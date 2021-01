Figuccia contro la sinistra “isterica”, il Pd: “Persevera”

PALERMO – “Mi sembra una polemichetta radical chic su un maschilismo inesistente” così il deputato regionale della Lega Vincenzo Figuccia risponde alle critiche e alle richieste di dimissioni a proposito delle sue parole sulla mancanza di donne nella giunta Musumeci.

”Con una sorella consigliera comunale – continua Figuccia – dubito si possa sostenere che io sia contro l’impegno delle donne in politica. Francamente non comprendo in che cosa si concretizzi il maschilismo nel sostenere che le donne vanno supportate non perché donne ma perché sono brave”.

“L’isterismo di una certa sinistra da salotto che spesso utilizza le donne come elemento decorativo mi conferma che le mie parole hanno toccato nel vivo un’ ipocrisia generalizzata che vuole le donne specie protetta e non protagoniste di una parità incentrata sul merito. Tuttavia alla loro cattiveria rispondo con un sorriso”, conclude il deputato regionale.

La replica del Pd

“Il deputato Figuccia anziché chiedere semplicemente scusa persevera nell’usare un linguaggio che rivela tutto il maschilismo che vorrebbe negare. Evidentemente gli è tanto piaciuta la ribalta delle cronache nazionali. Quando mai a Trento o a Milano avevano sentito il suo nome? La nostra campagna #inmezzoalleorecchie, nata in seno al Coordinamento nazionale delle Donne Democratiche, è partita addirittura dalle democratiche della Toscana che mi chiedevano sgomente chi fosse costui. Evidentemente il leghista considera “isterismo della sinistra da salotto” il rispetto dei principi costituzionali, oltre che delle leggi nazionali. Ne prendiamo atto. Sarebbe bello che tutta la classe politica, a prescindere dal genere, fosse selezionata per i meriti. Purtroppo la realtà delle cose ci dimostra che non è così. E comunque, vorrebbe fare credere che tra tutti i partiti che compongono la coalizione di governo non c’è neppure una donna degna di essere valorizzata per la sua bravura? Si è scavato la fossa da solo nei confronti delle sue stesse alleate. Paradossalmente però gli siamo grate per avere innescato una serie di reazioni a catena e di mobilitazioni trasversali di donne che non si arresteranno facilmente. Non finirà qui”. Lo dichiara Milena Gentile – Responsabile del Dipartimento Pari Opportunità e Politiche di Genere del PD Sicilia