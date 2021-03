La protesta di Confcommercio: gli imprenditori mascherati

Per fare sentire la voce delle aziende che vogliono lavorare è stato organizzato da Confcommercio Palermo un flashmob in piazza del Parlamento davanti a Palazzo dei Normanni, a Palermo. Imprenditrici, imprenditori e dipendenti mercoledì prossimo manifesteranno pacificamente e nel rispetto delle misure anti-covid, per chiedere sostegni economici necessari alla sopravvivenza rivendicando il diritto al lavoro e alla libera impresa.

Una catena umana formata dai lavoratori e dalle lavoratrici appartenenti alle cinquanta associazioni di categoria aderenti a Confcommercio, con circa dieci mila aziende iscritte che danno lavoro a 50.000 addetti, che esprimeranno il proprio grido di allarme per una situazione che da oltre un anno ha messo in ginocchio diversi settori.

“Indosseremo la maschera per qualche minuto – dicono gli imprenditori e le imprenditrici – perché abbiamo la sensazione di essere quasi sotto una dittatura che ci ha tolto il lavoro e ci ha reso poveri e si ha una certa paura persino a protestare con il volto scoperto. Ma poi tutti insieme toglieremo la maschera perché vogliamo metterci la faccia e credere ancora nella democrazia. L’articolo 1 della Costituzione parla del diritto al lavoro che deve essere garantito dallo Stato, non sottratto. Adesso le aziende. Punto. Anche senza lavoro si muore”.