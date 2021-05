Stasera in Tv ‘Report’, si parla di Cina e pandemia

Cosa verrà trasmesso stasera in tv? Ci aspetta una serata ricca di cinema, che soddisfa i diversi gust del pubblico, e di tant programmi di approfondimento. Da non perdere le ficton, i reality e il film “Perfetti sconosciut”.

Rai 1 trasmetterà, alle 21.25, “Chiamami ancora amore – La mela”. A seguito di accuse rivolte da Enrico ad Anna, un’assistente sociale si trova a indagare sui primi mesi di vita di Pietro e del comportamento della madre nei confront del figlio.

Rai 2 trasmetterà, alle 21.20, “A Napoli non piove mai”. Tre personaggi diversi con tre sindrome diverse si ritrovano a condividere e affrontare i loro problemi. Barnaba con la sindrome di Peter Pan, Jacopo con la sindrome dell’abbandono e Sonia con la sindrome di Stendhal affronteranno la vita con ottimismo e positvità, come se ci fosse sempre il sole.

Rai 3 trasmetterà, alle 21.20, “Report – L’occhio del dragone”. Durante la puntata di questa sera molteplici saranno gli argomenti di discussione e le inchieste riportate da Report. Si parlerà del sistema di videosorveglianza e del suo mercato multinazionale cinese, che con la pandemia ha gestito ed effettuato numerosi controlli biometrici; delle deportazioni e di campi di lavoro in Cina che vedono coinvolte minoranze culturali, come i turcofoni musulmani; e Infine, si parlerà della nuova guerra fredda tra Biden e Trump.

Rete 4 trasmetterà, alle 21.20, la trentasettesima puntata di “Quarta Repubblica”, il programma di approfondimento dove il conduttore, Nicola Porro, affronta temi di attualità politca, economica e sociale, attraverso la partecipazione di vari ospit. Ampio spazio verrà dedicato al caso della “Loggia Ungheria”, che ha provocato una spaccatura all’interno della procura di Milano e del consiglio superiore della magistratura.

Canale 5 trasmetterà, alle 21.20, “L’isola dei famosi”, il reality condotto da Ilary Blasi. Il gruppo dei naufraghi vip affronteranno, sotto i riflettori, una vera lotta per la sopravvivenza. Nuove nominaton, possibili eliminazioni e tante dinamiche intratterranno il pubblico di canale 5.

Italia uno trasmetterà, alle 21.20, “John Wick”. La morte della moglie aveva reso John Wick, feroce killer di New York, fragile e addolorato. Questo stato d’animo però viene interrotto da un sadico malvivente, Iosef Tarasof, intenzionato a rubargli l’auto, una Boss Mustang del 1969. L’irruzione in casa di Wick, a opera della banda del malvivente, rimetterà in moto la spietata macchina criminale di John Wick.

Cine 34 trasmetterà, alle 21.00, “Perfetti sconosciuti”. Quante coppie nascondono dei segreti sul proprio telefono? E quanti rapport si rovinerebbero se uno dei due guardasse nel telefono dell’altro? Sono queste le premesse di questa commedia ambientata durante una cena tra un gruppo di amici di lunga data.