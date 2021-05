Sondaggio: in 11 anni crollata la fiducia nella magistratura

E' scesa al 39 per cento.

In 11 anni la fiducia degli italiani nei magistrati è passata dal 68 al 39 per cento. E quasi un italiano su due dichiara di non avere fiducia nella magistratura. È quanto emerge dal sondaggio pubblicato oggi sul Corriere della sera a firma di Nando Pagnoncelli. Molto più alto il livello di sfiducia nelle toghe tra gli elettori di centrodestra. L’articolo ricorda gli scandali recenti legati alla loggia Ungheria e alle chat di Palamara, pur sottolineando che solo una minoranza dell’opinione pubblica ne è a conoscenza.

“Non stupisce: in 11 anni 11.000 innocenti in carcere, e solo otto condanne per responsabilità civile, nulle le azioni disciplinari – commenta il responsabile Giustizia di Azione Enrico Costa -. Ed il CSM che fa? Valutazioni di professionalità con 98% di voti positivi”.