Incidente in via Duca della Verdura: investito e morto un pedone

PALERMO – Incidente mortale questa mattina in via Duca della Verdura all’angolo con via Libertà. A perdere la vita è stata una donna investita da un’auto. Sul posto gli agenti dell’infortunistica della polizia municipale e il personale del 118 che, però, non ha potuto fare altro che constatare il decesso della vittima.

La zona è stata transennata e inevitabilmente ne ha risentito il traffico di tutta la zona limitrofa all’incrocio tra via Libertà e via Duca della Verdura. Secondo una prima ricostruzione, la donna, al momento dell’impatto, stava attraversando la carreggiata nelle vicinanze delle strisce pedonali.