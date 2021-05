CATANIA – Canti dal balcone, ma non per il lockdown. Catania vuole ricordare Franco Battiato, l’artista che la città sentiva come “suo”, con un grande concerto dalle case. Alle strade, per una grande filodiffusione. L’iniziativa è dell’Arci, immediatamente sposata da tanti.

L’iniziativa

“Voglio vederti ancora danzare, la musica di Franco Battiato dalle finestre delle città. Oggi, 18 maggio 2021, alle 19 in punto, spalanchiamo le finestre delle nostre case, degli uffici, dei negozi. Alziamo il volume dello stereo e degli smartphone, mettiamo al massimo gli amplificatori della poesia e accendiamo contemporaneamente la musica del Maestro Franco Battiato. Facciamo viaggiare in cielo le sue note, le sue parole. Per un saluto collettivo, lasciamo suonare i palazzi, le strade, le piazze, i monumenti”.