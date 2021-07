I Cobas: “Restituire i magazzini all’Istituto Danilo Dolci”

PALERMO – I Cobas della Scuola di Palermo si uniscono all’appello del Liceo “Danilo Dolci” affinché il Magazzino Brancaccio, ricadente nel complesso immobiliare confiscato alla mafia in cui ha sede la scuola, sia restituito alla fruibilità della comunità scolastica che, da oltre vent’anni, vive e agisce nel quartiere di Padre Pino Puglisi.

In questi mesi di pandemia, i Cobas della Scuola di Palermo hanno sollecitato le autorità competenti ad utilizzare l’ingente patrimonio edilizio pubblico. “È del tutto inaccettabile – scrivono i Cobas – che in questo contesto di grave carenza strutturale per le scuole della Città Metropolitana di Palermo, non solo non si rendano disponibili nuovi spazi, come sarebbe possibile, ma addirittura si sottraggano alle scuole spazi di cui già dispongono, senza apparente spiegazione.

Nel caso del Magazzino Brancaccio, strutturalmente integrato nel complesso immobiliare in cui ha sede il Liceo “Danilo Dolci”, al danno si aggiunge la beffa costituita dal fatto che a sottrarre tale spazio vitale alla scuola è L’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata che – secondo la legge – dovrebbe curare la restituzione dei beni confiscati alla mafia alla collettività.

I Cobas della Scuola di Palermo chiedono che le autorità a cui è rivolto l’appello intervengano al più presto per sanare questa nuova ferita inferta alla scuola di Palermo”.