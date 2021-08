Alle docenti Ida Nicotra e Nicoletta Parisi l’onorificenza di Commendatore

CATANIA. E’ stata conferita alle docenti Ida Angela Nicotra e Nicoletta Parisi l’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica italiana dal presidente Sergio Mattarella su proposta della Presidenza del Consiglio.

Un riconoscimento assegnato per “ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, della economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari”.



Dal 2014 al 2020 nel Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC

Entrambe le docenti dell’ateneo catanese, Ida Angela Nicotra (ordinario di Diritto Costituzionale) e Nicoletta Parisi (ordinario di Diritto internazionale), hanno ricoperto dal 2014 al 2020 il ruolo di componente del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC.

La prof.ssa Ida Angela Nicotra, ordinario di Diritto Costituzionale dell’Università di Catania, ha ricoperto il ruolo di componente in qualità di esperta della Commissione di Studio per le riforme costituzionali e della Commissione paritetica Stato–Regione Sicilia, in qualità di rappresentante

dello Stato, oltre che del Comitato scientifico della Corte dei Conti. Nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi accademici, tra cui direttore di Dipartimento “Discipline giuridiche dell’Economia” e presidente del corso di laurea in Consulenza del lavoro. In passato è stata nominata anche delegato del rettore per il settore “Contenzioso e affari legali”. Dal mese di aprile di quest’anno è componente del Consiglio di amministrazione dell’Università di Catania e dal mese di giugno è Sostituto Procuratore Federale della FIGC.



Docente di Diritto e politiche di contrasto alla corruzione interna e internazionale alla “Cattolica” di Milano, la prof.ssa Nicoletta Parisi ha insegnato Diritto Internazionale all’Università di Catania e ha ricoperto il ruolo di esperto del Governo per la riforma del sistema di contrasto alla corruzione in Armenia nonché per la valutazione di Israele nell’ambito del sistema anticorruzione delle Nazioni Unite. La docente è stata anche la fondatrice e primo presidente della Rete Internazionale di Autorità di Prevenzione della Corruzione NCPA costituita dal Consiglio d’Europa.