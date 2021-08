“Attacchi pretestuosi o fuorvianti”, Balsamo fa il punto sulla ruota panoramica

“La ruota panoramica che nei prossimi giorni verrà inaugurata è frutto di un’autorizzazione concessa ad un privato che come è accaduto negli ultimi anni ha scelto Catania come location rispetto a tantissime città del mondo”. Ludovico Balsamo, assessore alle attività produttive del comune di Catania, con un lungo post su Facebook, fa il punto sulla realizzazione della ruota panoramica che in queste ora è in via di costruzione al viale Raffaello Sanzio.

“Sembrava assolutamente scontato, ma a questo punto è importante precisarlo, che l’investimento e la realizzazione dell’attrazione sono interamente a carico della ditta concessionaria che oltre a sostenere tutti i costi del montaggio e della gestione ha già provveduto alla stipula delle relative assicurazioni, pagato i diritti di segreteria e il canone del suolo che occuperà”. continua l’assessore di FdI.

“L’emanazione di questa concessione e’ frutto di attentissime valutazioni relative agli standard di sicurezza e di viabilità. A tutti sarebbe piaciuto poter concedere un’area che oltre a garantire sicurezza e viabilità avrebbe offerto ai fruitori una vista panoramicamente più suggestiva e proprio per questo motivo si sono prese in esame diverse collocazioni (ognuna delle quali presentava insuperabili criticità in termini di sicurezza) prima di arrivare alla concessione in oggetto. Si leggono osservazioni di cittadini tendenziose e fuorvianti, probabilmente suggerite e senz’altro fomentate da chi tenta di dar vita ad un opposizione balorda ed inconsistente. Molto spesso la critica si incentra su problematiche terze quali gli incendi dei giorni passati o il carente servizio di raccolta dei rifiuti, come se l’amministrazione autorizzando un privato alla realizzazione di una ruota panoramica distogliesse il proprio impegno verso questi servizi”.

“Siamo sempre disposti a seguire suggerimenti e critiche, ma non possiamo accettare attacchi pretestuosi, infondati e fuorvianti come quello che “si sprecano risorse pubbliche”; forse questo è accaduto in passato, quando si organizzavano feste milionarie attingendo alle risorse comunali. Sicuramente amministrare una città come Catania, in dissesto finanziario, con un corpo dei vigli urbani ridotto al lumicino, in piena pandemia e con pochissime figure dirigenziali non è cosa semplice ma dovere assistere a interventi così tendenziosi e squalificanti per una città che tenta di ritrovare fiducia, è davvero deprimente e soprattutto alimenta una sterile contrapposizione che non serve a nessuno.La ruota panoramica vuole essere una luce in fondo al tunnel dopo un periodo triste, un messaggio di speranza e chi non condivide la collocazione non sarà costretto ad andare”.

“Se come qualche detrattore si augura dovesse rivelarsi un flop, le eventuali ricadute economiche rientrerebbero nel rischio d’ impresa della ditta e non di certo del comune di Catania che con l’amministrazione guidata da Salvo Pogliese continua ad operare nel massimo rispetto delle finanze comunali.Al contrario tutti coloro che vorranno provare l’esperienza della ruota panoramica ammirando, oltre il paesaggio della nostra città dall’alto, lo spettacolo dell’eruzione dell’Etna, potranno facilmente trovare posto auto nell’ampio parcheggio circostante senza impattare negativamente sulla circolazione veicolare della zona.La ruota, in sostanza, è un’opportunità per chi piace questo genere di attrattiva: il resto sono solo chiacchiere che fanno solo male a una città che soffre per tante ragioni, di oggi e di ieri e che abbiamo il dovere di risollevare dal disastro che abbiamo trovato.Grazie a coloro i quali condivideranno questo post nelle loro bacheche, nei giorni passati se ne sono sentite troppe…”