Covid, nuovo bollettino: Sicilia prima in Italia DATI

PALERMO – Sono 808 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore. La regione si conferma prima, in Italia, per nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Superata, anche se solo di due casi, la Lombardia. Veneto a 779

Primato in Italia

L’isola è, anche oggi, prima per nuovo contagio giornaliero in Italia anche se seguita a ruota dalla Lombardia. Gli attuali positivi sono 12.095 con un aumento di altri 338 casi.

I guariti sono 464 mentre nelle ultime 24 ore si registrano altre 6 vittime e il totale dei decessi è di 6.062. Sul fronte ospedaliero sono adesso 387 i ricoverati, 17 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva adesso sono 36 i ricoverati, 4 in più.

Le province

Sul fronte del contagio nelle singole province in Palermo 210, Ragusa 115, Agrigento 79, Catania 118, Trapani 92, Caltanissetta 79, Siracusa 59, Messina 3, Enna 53.