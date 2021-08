Uomo incendia immagine sacra e fugge

MARSALA – Ha destato allarme ma si è dimostrato essere il gesto sconsiderato di un uomo pare non in perfetta salute mentale, l’episodio avvenuto nel pomeriggio di oggi, all’incirca verso le 17,30, nella Chiesa Madonna di Fatima nella frazione Birgi Rivarolo di Marsala.

L’uomo entrato in chiesa ha bruciato una immagine sacra, per fortuna il fortuito passaggio di un mezzo dei vigili del fuoco che tornava dall’aver domato un rogo nelle vicine campagne, ha evitato il peggio, riuscendo a spegnere il focolaio che si era già esteso in diverse parti della chiesa.

L’uomo pare fosse intenzionato anche ad usare una bombola del gas che è stata portata fuori dalla chiesa dai vigili del fuoco, ancora in perfetto stato, nessun pericolo che potesse esplodere. L’uomo sebbene ustionato è riuscito a fuggire via, ma gli agenti del commissariato di Polizia, intervenuti assieme ai poliziotti della Squadra Mobile si stanno adoperando nelle ricerche.