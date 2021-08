LICATA (AG) – Colpi di pistola contro l’abitazione di un commerciante in via Palma a Licata in provincia di Agrigento.

L’episodio, che è stato commesso intorno alle 12.30, sembrerebbe avere le caratteristiche dell’intimidazione nei confronti dell’uomo.

Fortunatamente non sono state ferite persone dalla pallottole. I carabinieri della compagnia di Licata hanno già avviato le indagini.