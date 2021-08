PANTELLERIA (TRAPANI) – Impossibile non sentire la musica a palla e non vedere la sfilza di macchine parcheggiate.

I carabinieri, nella notte fra sabato e domenica, hanno fermato una festa privata in una villa a Pantelleria. C’erano più di 300 persone che ballavano con la musica di un dj e bevevano in un angolo bar fornitissimo di superalcolici.



La villa con piscina si trova in contrada Morgana a poca distanza dall’aeroporto dell’isola. Giunti all’ingresso c’erano due buttafuori a regolare l’arrivo degli invitati. L’organizzatore della festa era il dj, L.L. sono le sue iniziali. Ha 34 anni, è nato a Roma ma vive a Milano, ed aveva preso in affitto la villa a Pantelleria. Ora è stato denunciato all’autorità giudiziaria.

Nessun rispetto delle norme anti covid, ma assembramenti fuorilegge. È il secondo caso scoperto a Pantelleria.

Il 2 agosto scorso una festa con un centinaio di persone ha provocato un focolaio Covid: 70 i positivi e tre i ricoverati in terapia intensiva intubati. “I medici dell’Usca e dell’Asp sono riusciti già a tracciare tutti i partecipanti alla festa e sono tutti messi in isolamento domiciliare – aveva detto il sindaco di Pantelleria Vincenzo Campo – A Pantelleria la metà della popolazione è vaccinata, i positivi sono quasi tutti non vaccinati. Un motivo in più per vaccinare e rendere finalmente l’isola Covid free”.