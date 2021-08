Covid: via libera alla terza dose del vaccino, ma non per tutti

La Food and Drug Administration statunitense ha dato il via libera alla terza dose di vaccino anti Covid per le persone che hanno un sistema immunitario debole, per proteggerle dalla variante Delta. La decisione riguarda milioni di americani, come chi ha subito un trapianto o malati di cancro. E in Israele il premier israeliano Naftali Bennett ha deciso di accelerare la lotta contro quella che definisce la ‘Pandemia Delta’ mediante la somministrazione della terza dose di vaccini Pfizer anche agli ‘Over 50’ che hanno ricevuto le prime due dosi oltre cinque mesi fa.