PALERMO – Anche questo venerdì 13 agosto è segnato con il bollino rosso dalla protezione civile regionale per quanto riguarda il rischio incendi e ondate di calore. L’allerta diramato nelle scorse ore indica cinque province con livello di attenzione ‘alto’: Palermo, Agrigento, Enna, Caltanissetta e Catania, mentre per quanto riguarda Trapani, Messina, Siracusa e Ragusa la pericolosità è ‘media’ (arancione). A Catania sono previsti 38 gradi, a Palermo e Messina 37. Lo stesso quadro delle temperature nelle tre grandi città dell’Isola è previsto per sabato 14 agosto.