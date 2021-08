Covid, in cinque regioni crescono i ricoveri in terapia intensiva

ROMA – La percentuale dell’occupazione della terapia intensiva resta sotto la soglia critica del 10%. L’attuale percentuale è del 4%.

Sotto la soglia l’area non critica, che è ferma al 5% di occupazione da parte dei malati di Covid. Questo secondo i dati dell’Agenas (l’agenzia per i servizi sanitari regionali) aggiornati a ieri.

In ben cinque regioni, però, cresce dell’1% l’occupazione dei reparti di terapia intensiva, che raggiungono: Abruzzo 2%, Emilia Romagna (5%), Sicilia (10%), Umbria (2) e Veneto (3%).

Mentre scende, sempre dell’1%, l’occupazione in Puglia (al 4%) e in Lombardia (2). Per i reparti di area non critica si registra un aumento dell’1% in 5 regioni: Basilicata (8%), Calabria (13%), Liguria (4%), Bolzano (4%), Umbria (+1)