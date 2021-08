Afghanistan, Sant’Egidio Catania promuove una preghiera per la pace

I cittadini sono invitati, mercoledì 18 agosto, alle 19.00, presso la chiesa di Santa Chiara in via Garibaldi 89.

CATANIA – “La Comunità di Sant’Egidio esprime dolore e preoccupazione per la popolazione afghana gravemente esposta al pericolo per aver creduto nei valori della democrazia. Dopo aver chiesto, attraverso un documento firmato dal presidente Marco Impagliazzo e ai responsabili delle chiese protestanti, attenzione dell’Europa “per garantire un’adeguata protezione di quanti fuggono dall’Afghanistan”, e al Governo italiano di aprire un nuovo “corridoio umanitario” (dopo quelli avviati in Libano ed in Libia) – ribadendo la disponibilità di Sant’Egidio della tavola Valdese e della Federazione delle Chiese Evangeliche –, a Catania Sant’Egidio promuove una Preghiera per sostenere questo lavoro e chiedere la pace in Afghanistan” – si legge in una nota inviata alla stampa.

Sgomento e apprensione

Sant’Egidio esprime “sgomento e apprensione per la gente, siamo tutti colpiti dalle terribili immagini che provengono dall’Afghanistan, pertanto la cittadinanza è invitata a partecipare alla preghiera mercoledì 18 agosto, alle h 19.00, presso la chiesa di Santa Chiara in via Garibaldi 89”.