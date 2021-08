In azione la squadra mobile

MESSINA – Terzo arresto per il pestaggio di un operaio a Villa Mazzini di Messina. Si tratta di un 46enne, individuato e bloccato dagli agenti della squadra mobile che hanno così chiuso il cerchio delle indagini sulla violenta aggressione. Il 46enne, infatti, sarebbe il terzo componente del gruppo violento che avrebbe messo in atto la spedizione punitiva lo scorso 1 giugno all’interno della villa ai danni di uno dei lavoratori del parco giochi, che ha riportato lesioni gravi.

Aggredito per un diverbio

L’uomo era ricercato dal 24 luglio in quanto destinatario, come gli altri due complici, di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Messina su richiesta della Procura. Secondo l’accusa alla base della violenta aggressione ci sarebbe un banale diverbio che l’uomo aveva avuto con i figli di uno di loro. Gli aggressori, dopo averlo avvicinato con un pretesto, lo avevano colpito al volto con un pugno facendolo cadere a terra, continuando a colpirlo al viso con violenti calci. Il quarantaseienne dopo l’arresto è stato condotto dalla polizia in carcere.