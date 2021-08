“Amo Sant’Agata”, il premio per le vetrine dedicate alla Santa

La consegna delle targhe alle ditte vincitrici per due categorie, popolare e creativa, in occasione delle celebrazioni Agatine estive.

CATANIA – In occasione delle celebrazioni Agatine estive, su iniziativa del Comune e dell’assessorato alle attività produttive di Catania si è svolta la premiazione del concorso per la migliore vetrina dedicata alla Santa, denominata “AMO SANT’AGATA” edizione 2021 con la consegna delle targhe alle ditte vincitrici in presenza del presidente del comitato dei festeggiamenti Agatini Dott. Riccardo Tomasello.

Lorenzo Costanzo segretario della CIDEC Catania, promotore e organizzatore del premio, ha consegnato le targhe ai vincitori delle vetrine giudicate più belle nelle due categorie popolare e creativa.

Per quanto riguarda la vetrina popolare, il premio è stato consegnato alla ditta Bruno Euronics SpA, mentre il premio della vetrina creativa è stato consegnato a Solandia – Gruppo Arancio srl.

Menzione d’onore, inoltre, è stata destinata alla vetrina permanente e religiosa della farmacia La Falce, titolare La Falce Marina, di via Umberto 155.

Le associazioni di categoria e la commissione giudicante, presieduta dal presidente Giovanni Saguto e il direttore alle attività produttive Giampaolo Adonia, si danno appuntamento al prossimo anno.