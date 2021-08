Positiva al Covid muore a 30 anni, non era vaccinata

Decisivi saranno gli esami di laboratorio e l'autopsia per chiarire le cause del decesso

Muore a 30 anni dopo aver scoperto di essere positiva al Covid. E’ accaduto a Torre del Lago, una frazione di Viareggio. La donna è andata in arresto cardiaco e nonostante i tentativi di rianimazione dei sanitari, il suo cuore non ha ripreso a battere.

La giovane donna, Katia Lamberti il suo nome, da pochi giorni era risultata positivi al tampone e non era ancora vaccinata. Dopo una prima fase iniziale senza problemi di alcun genere, sarebbero apparsi i primi sintomi lievi classici del Covid: febbre, tosse, dolori non tali da generare particolari preoccupazioni per le sue condizioni di salute. Ecco perché non era stata nemmeno ricoverata, ma seguiva le cure direttamente da casa.

A trovare il corpo riverso per terra è stato il compagno della giovane, anche lui positivo al Covid.

Fonti ufficiali della Asl fanno trapelare che i sanitari dell’ospedale in cui la donna è deceduta dopo essere stata trasportata dal 118, sospettino che la morte sia sopraggiunto per una complicanza acuta cardiorespiratoria della malattia Sars Cov2 che si era manifestata negli ultimi 5 giorni. Decisivo potrebbe essere l’esito degli accertamenti di laboratorio in corso e di quelli autoptici richiesti dai medici dell’ospedale che dovrebbero permettere di chiarire le cause della morte della giovane donna.