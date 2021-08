Altra festa “abusiva”: musica e drink in un lido

TRAPANI – Un’altra festa abusiva fermata dalla polizia. Dopo i casi di Isola delle Femmine, Pantelleria e alla Playa di Catania, durante il week-end di Ferragosto, gli agenti della Divisione polizia amministrativa della questura di Trapani hanno controllato il Lido Tre Torri, sulla spiaggia di Marausa nel comune di Misiliscemi.

Il titolare è stato denunciato per avere aperto abusivamente un luogo di pubblico spettacolo ed in assenza della licenza del questore. Altra multa è stata elevata per non avere rispettato il divieto di assembramento. Nel lido c’erano 200 persone di cui la metà stava ballando. Una serata danzante, dicono gli investigatori, mascherata da ritrovo per un aperitivo.

Lidi e bar non hanno alcun divieto di chiusura e possono servire le consumazioni. Non si dovrebbe ballare ed invece avviene fino a notte fonda, mentre le discoteche sono obbligate a restare chiuse per contrastare il Covid. Secondo gli esperti, non è un caso che l’età media dei nuovi positivi al virus si sia abbassata fino a 28 anni. A lanciare l’allarme è stato l’infettivologo, Pino Liberti, commissario anticovid catanese, intervistato da LiveSicilia.it.

Leggi notizie correlate • Scoperta una mega festa abusiva in barba al rischio Covid

I contagi in Sicilia aumentano anche per questo, oltre che per la circolazione dei tanti turisti che per fortuna hanno deciso di trascorrere le vacanze nell’isola. Il punto è mantenere alta l’attenzione per evitare di pagare in autunno gli errori dell’estate.