Musumeci: “Per alcune categorie obbligo vaccinale è essenziale”

“Per alcune categorie l’obbligo vaccinale è essenziale. Non potrai mai ai convincere chi ha già deciso che il vaccino costituisca il male assoluto, ma lo Stato ha il dovere di sospendere temporaneamente in determinate circostanze anche alcune garanzie individuali, se questo può servire a salvaguardare la salute di tutti”. Lo dichiara Nello Musumeci, presidente della Regione Siciliana, presente al Meeting CI di Rimini.

Il governatore ha anche parlato delle prossime elezioni: “Ho sempre sostenuto che l’unità del centrodestra sia l’unica garanzia per affrontare con credibilità e vincere anche le battaglie più difficili. Non vorrei che il gruppo unico senza Fratelli d’Italia rappresenti un ostacolo a questo obiettivo consolidato negli anni”.

“Spero che questo governo di emergenza, che nulla ha di politico perché non obbedisce ad alcuna cornice politica possa raggiungere gli obiettivi emergenziali e consegnare la parola agli elettori. Da governatore della Sicilia – ha continuato Musumeci -, ho trovato attenzione nella interlocuzione con il governo, ma non vorrei che i fondi del recovery si rivelino sostitutivi e non aggettivi rispetto a quelli assegnati alla Sicilia ed al Mezzogiorno. Ho denunciato un grave deficit di confronto preventivo nella individuazione degli obiettivi strategici e voglio sperare che si possa dare ascolto alle richieste delle regioni perché il Sud possa essere centrale”.