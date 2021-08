Naufraga un barchino a Levanzo, migranti in mare: un morto

A bordo erano in 22, uno è ricoverato per ipotermia

LEVANZO (TRAPANI) – Un naufragio è avvenuto la scorsa notte davanti all’isola di Levanzo, alle Egadi. Ad affondare una barca sulla quale si trovavano 22 migranti tunisini. Per tutta la notte in mare hanno operato le motovedette della guardia costiera e dei carabinieri. Una motovedetta della guardia costiera ha recuperato il corpo di un migrante morto e altri sei sopravvissuti.

In salvo gli altri 15 migranti

A terra , sull’isola, i carabinieri hanno fermato gli altri 15 migranti, tra loro anche una donna. Sono tutti di nazionalità tunisina. Uno dei sopravvissuti trovati in mare è stato portato in ospedale a Trapani dove è ricoverato in gravi condizioni per ipotermia.