Sicilia, “tutti senza mascherine”: folle festa nel lido VIDEO

CATANIA – Sicilia, folle festa in un noto lido del catanese a poche ore dal boom di positivi e ricoverati in terapia intensiva. “Niente mascherine”, “covid free”, dicono alcuni lettori di LiveSicilia che hanno inviato il filmato alla redazione ([email protected] – [email protected]).

Le verifiche

La folle festa, “alla faccia del coronavirus”, slogan ufficiale tra i centinaia di partecipanti, è avvenuta domenica 22 agosto in un noto lido catanese, che sta riproponendo il ballo con centinaia di persone, la schiuma e la musica a palla, a partire dalle 16.00.

Non si tratta dell’unica festa in corso. Da Catania a Palermo, a causa della mancata applicazione dell’ordinanza emanata il 13 agosto dal presidente della Regione Nello Musumeci, non si contano gli aperitivi e le discoteche abusive.

Cosa prevede l’ordinanza

L’ordinanza di Nello Musumeci, costantemente disattesa, prevede che “nei luoghi aperti al pubblico la mascherina deve essere indossata se si è nel contesto di presenze di più soggetti in luoghi particolarmente affollati”.

Risultato? In Sicilia si balla nelle discoteche abusive, non si contano le feste e gli aperitivi.