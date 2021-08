Alberi non potati all’Arenella e Vergine Maria

PALERMO – Alberi non potati nelle borgate marinare Arenella e Vergine Maria, nel cuore della settima circoscrizione palermitana, mettono a rischio l’incolumità di residenti e cittadini che frequentano le zone interessate da questo problema.

Il disagio è stato sollevato da Natale Puma, consigliere della settima circoscrizione di Forza Italia. “Ormai, da parecchio tempo gli alberi, nelle borgate Arenella e Vergine Maria – spiega Puma – non vengono potati per come scienza vuole (eccetto qualche irrisorio intervento a qualche ramo pericoloso o caduto). Tutto questo getta, non solo i residenti, ma anche tutti coloro i quali frequentano le borgate marinare, nello sconforto più assoluto”.

“Infatti – continua Puma – zanzare, topi ed insetti di ogni tipo albergano in essi. In piazza Tonnara e in via Papa Sergio gli alberi arrivano persino all’interno dei balconi delle abitazioni. Marciapiedi sollevati a causa delle radici. La pubblica illuminazione c’è ma è coperta dal fogliame che compromette la visibilità della strada a conducenti e pedoni”.

“Inoltre – conclude Puma – le foglie intasano le caditoie pluviali e si rischiano allagamenti con l’arrivo dei primi acquazzoni. In giornate particolarmente ventose, l’incuria potrebbe anche causare morti”.

Nel frattempo, l’assessore comunale al Verde Pubblico, contattato telefonicamente da Live Sicilia, fa sapere che l’ultimo intervento riguardante il verde pubblico delle borgate Arenella e Vergine Maria risale a circa un anno fa e che comunque, tra non molto tempo, si interverrà nuovamente.