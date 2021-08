Dal luogo del delitto alla panchina rossa: la pedalata per Vanessa

CATANIA – Una pedalata per Vanessa. Per rendere omaggio alla 26enne uccisa dell’ex, Tony Sciuto; ennesima vittima di femminicidio. Sono stati oltre cinquecento i partecipanti alla passeggiata in bici che, stamattina, si è snodata da Aci Trezza, luogo in cui si è consumato il tragico omicidio, e Trecastagni, dove Vanessa viveva e lavorava.

La pedalata per Vanessa

La manifestazione è stata organizzata da “Sicilia in bici” e ha visto partecipare donne e tanti uomini. “La risposta all’invito alla “Pedalata per Vanessa” è stata al di sopra di ogni aspettativa – scrive su Facebook Linda Bernobi, organizzatrice dell’evento. Questo conferma quanta sensibilità al problema della violenza ci sia in tante persone, e quanti vogliano testimoniare con la propria presenza il rifiuto per queste ignobili azioni”.

L’arrivo a Trecastagni

La carovana, accolta da alcuni esponenti dell’amministrazione comunale, è giunta sino alla panchina rossa di Trecastagni, dove sono stati deposti alcuni mazzi di fiori”.