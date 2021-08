“No al green pass”, momenti di tensione durante la manifestazione VIDEO

I “No vax” e “No green pass” continuano a manifestare e dirsi contrati alle ultime regole imposte dal Governo che vuole fermare a tutti i costi l’espandersi della pandemia, seppure con qualche difficoltà.

Dall’1 settembre il green pass sarà obbligatorio anche a bordi dei treni e per quella data alcuni gruppi si stanno organizzando per bloccare le stazioni, ma non sono le sole manifestazioni. Nella giornata di ieri in diverse città chi protesta contro il Green pass è sceso in strada.

I momenti di tensione non sono mancati. A Roma ci sono stati degli scontri tra manifestanti e polizia, a Milano è stato distrutto un gazebo nel Movimento 5 Stelle e in altre città il traffico è stato bloccato per ore e ore.

Di seguito il video della distruzione del gazebo del M5S: