In terapia intensiva solo non vaccinati, novità sulle terze dosi

“In questo momento, a Palermo, i ricoverati in terapia intensiva sono tutti non vaccinati”. Il dato riportato dal commissario per l’emergenza, Renato Costa, la dice lunga sullo stato del Covid. E conferma quello che si sapeva. La vaccinazione offre la massima protezione possibile contro le conseguenze gravi del coronavirus. I resoconti drammatici riguardano i non vaccinati, per la disperazione dei medici che stanno affrontando una sofferenza che si sarebbe potuta evitare.

“Palermo pronta per le terze dosi”

“Al momento non abbiamo nessuna comunicazione ufficiale sulle terze dosi – dice il dottore Costa -. Noi siamo pronti, i vaccini ci sono e le evidenze scientifiche ci confortano, proprio perché sappiamo che la vaccinazione protegge quasi sempre dal peggio”. Sul punto, il ministro per la Salute, Roberto Speranza, è stato perentorio: “Partiremo già da settembre con pazienti fragili come gli oncologici o i trapiantati. Su questo punto già Ema e Ecdc si sono espresse”.

Le condizioni dei medici

Si discute molto di eventuali calo dell’immunizzazione tra i primi che hanno ricevuto la doppia somministrazione, cioè i medici. “Non abbiamo nessuna segnalazione particolare – conclude il commissario -, significa che la protezione sta durando nel tempo come ci aspettavamo”. Il personale sanitario è sotto osservazione, ma è anche sotto un fortissimo stress per le corsie piene di pazienti che non si sono protetti con il vaccino. Arrivano, in corsia, diversi anziani non vaccinati. Un fatto che inquieta.