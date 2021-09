Covid: allerta in ospedale per l’età dei non vaccinati

PALERMO- C’è un dato che possiamo definire senza tema di smentite eclatante: è rappresentato dal fatto che, nei reparti Covid, arrivano anche tanti anziani che, in teoria, dovrebbero essere vaccinati. Non lo sono e vengono ricoverati spesso, purtroppo, con esiti gravissimi.

Al ‘Cervello’, 96 e 92 anni

Per esempio, al pronto soccorso del ‘Cervello, sono arrivate due pazienti quasi centenarie, non vaccinate. Una signora di novantasei anni e una signora di novantadue anni. I sanitari, che si stanno prodigando, sono rimasti parecchio stupiti della circostanza. La vaccinazione, che è necessaria per tutti, lo diventa ancora di più quando si è in presenza di soggetti anziani e fragili. Da qui l’invito a provvedere all’assistenza di chi magari non può raggiungere un hub, specialmente se sono persone che vivono a casa.

Reparti Covid pieni di non vaccinati

Intanto, ma è storia vecchia, i reparti Covid sono pieni di non vaccinati. E grazie ancora ai moltissimi pazienti non vaccinati con polmonite covid correlata gravissimi che necessitano di ricovero, continuiamo a togliere posti letto a pazienti, pure vaccinati , non malati di covid ma di altro. I pazienti no covid ringraziano”. Questo lo sfogo su Facebook della dottoressa Tiziana Maniscalchi, direttore facente funzione del pronto soccorso dell’ospedale ‘Cervello’.