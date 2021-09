Polo Meccatronica Valley e Westart alla Biat di Taormina

TAORMINA (MESSINA) – Smart , sostenibile e sociale: sono le parole chiavi dell’ evento “We make it happen”, interamente online, che si terrà in contemporanea alla Biat (Borsa italiana dell’ alta tecnologia) in programma a Taormina dal 22 al 24 settembre. Il Palazzo dei congressi, oltre alle società di alta tecnologia italiana , sarà un punto di ritrovo delle regioni del Sud Italia all’evento organizzato dalla Regione siciliana e dall’Ice.

Il Polo Meccatronica Valley di Termini Imerese, composto da imprese siciliane e del Nord Italia, oltre alla partecipazione delle proprie start up innovative, ha colto il focus organizzando on-line il fuori salone ‘Le forme dell’innovazione: Sociale-Digitale-Inclusiva’, insieme a West art, acceleratore territoriale siciliano. Durante i tre giorni giorni del “We make it happens”, la Sicilia diventerà smart , sostenibile e s ocial insieme ai giovani imprenditori siciliani e alle donne straniere che attraggono investimenti in Sicilia per la Sicilia. Saranno dei talk coordinati da esperti di comunicazione e stampa, e come avviene nei dibattiti americani, anche a Taormina le domande agli speakers serviranno a creare i rumors per nuovi progetti sostenibili da sviluppare nell’Isola.

Tra questi vi è la creazione di un hub di donne imprenditrici e professioniste estere che vivono in Sicilia e che vogliono continuare a creare e portare innovazione nel Mediterraneo. I tavoli di lavoro on-line saranno gestiti da Manfredi Mercadante e Sabrina Gianforte, rispettivamente presidente e fondatrice di Westart. “La forza e la crescita di un’ impresa è reale solo se condivisa”, evidenzia Manfredi Mercadante. In questo modo, aggiunge Sabrina Gianforte, “possiamo accogliere l’innovazione e accompagnare il cambiamento verso orizzonti reali”.

“Quest’evento coglie nel segno dell’innovazione – afferma l’ingegnere Antonello Mineo, presidente del Polo Meccatronica Valley – perché incrocia idee-progetto e capacit à imprenditoriale”. Al termine dei talk sul format di dibattito americano ‘Chatham House rules’, giovani, donne e studenti delle facoltà di Economia e Agraria dell’Università di Palermo e di scuole superiori saranno chiamati a sviluppare idee di business, sostenibili e social, sugli input provenienti dai diversi tavoli. L’obbiettivo quindi è rendere concreto un ’ idea progettuale , che i team saranno in grado di sviluppare attraverso dei keynotes e speech da presentare alle aziende partecipanti insieme al Polo Meccatronica Valley. L’impegno è massimo per lasciare indietro il periodo pandemico , guardare avanti , progettare e rendere le donne vere leader siciliane.