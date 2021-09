Sanità: rimborsi, assunzioni e i gioielli “li pagava la casa di cura”

PALERMO – Rimborsi gonfiati in cambio di favori. C’era un “articolato e collaudato meccanismo fraudolento, finalizzato a far lievitare artificiosamente l’entità dei rimborsi corrisposti dal sistema sanitario”, scrive il giudice per le indagini preliminari di Messina.

La dirigente in pensione

l rimborsi vengono effettuati sulla base del Raggruppamento omogeneo di diagnosi (Diagnosis Related Group, Drg), che permette di classificare tutti i malati dimessi da un ospedale. Secondo i finanzieri di Messina, coordinati dalla Procura guidata da Maurizio De Lucia, un ruolo centrale l’avrebbe avuto Mariagiuliana Fazio, l’ex responsabile del Nucleo operativo di controllo dell’Asp. Oggi è in pensione, ma è all’ufficio un tempo da lei diretto che spettava verificare che i conti tornassero. Ed invece sarebbe stata di manica larga. In cambio di cosa? Secondo gli investigatori di due assunzioni in altrettante cliniche private e probabilmente di gioielli.

Assunzioni

Le persone da lei segnalate e assunte sarebbero il compagno infermiere di una collaboratrice amministrativa dell’Asp di Messina e una operatrice socio sanitaria rispettivamente alla casa di cura Cot (“Cure ortopediche traumatologiche”) e a Villa Salus con contratto a tempo determinato. I rappresentanti legali delle due cliniche, Domenico Francesco Chiera e Gustavo Barresi sono stati sospesi per quattro mesi dal gip assieme ad Emmanuel Miraglia, rappresentante legale della Cappellani Giomi spa.

Rimborsi gonfiati

Per gonfiare i rimborsi i Drg sarebbero stati taroccati. Ad esempio ricoverando i pazienti per esami strumentali che dovevano essere eseguite in day hospital. Oppure inserendo nella diagnosi principale delle lesioni metastatiche polmonari anche se i tumori erano a sede primitiva in altri organi. Ed ancora: interventi sull’intestino codificati anche in caso di interventi di emorroidi.

Le intercettazioni

I responsabili delle cliniche avevano grande confidenza con la dirigente. E così le ispezioni nelle cliniche si sarebbero concluse con verbali di comodo. Il controllore era in ottimi rapporti con il controllato. Lo dimostrerebbe il fatto che Fazio segnalasse a Miraglia il figlio per un progetto: “Ma che hai combinato a Davide… sai che Davide ci tiene incoraggialo”. Risposta: “Ma sì dai non era un rimprovero era una mia richiesta di cortesia lo sai che è bravo e lo stimo”.

A Chiera diceva: “Io ti chiamavo per una cosa ascoltami, non mi dovete dire di no, ho un ragazzo bravissimo che tra l’altro è il compagno della giovane dottoressa che io ora o che si occupa delle case di cure, forse non ho avuto neanche il tempo di presentartela… è un infermiere non bravo di più perché lui è specialista proprio in soccorso di urgenza emergenza… te lo posso mandare?”. Ed ebbe il contratto a termine. A Barresi, invece, segnall “una ragazza che è un Oss, è bravissima.. una straniera perché è veramente in gamba”.

I gioielli

E pi c’è il capitolo gioielli. Due impiegate di un noto negozio messinese hanno ricostruito lo shopping di Fazio. Una volta comprò “un anello in oro il cui valore era di circa mille euro”. Successivamente “una persona appartenente alla Giomi come ho avuto modo di riscontrare dalla targhetta apposta sulla giacca veniva a pagare e a ritirare l’oggetto”.

Un’altra commessa ha ricordato che “spesso si trattava di articoli da regalo natalizi come piatti e gadget vari… in altri casi la dottoressa Fazio ricordo che aveva scelto anche dei gioielli… veniva una persona incaricata dalla Giomi per il ritiro e il pagamento”. Si tratterebbe, però, di episodi risalenti nel tempo, agli anni 2011-2012. Significa che i rapporti fra controllore e controllato andavano avanti da tempo.



