Il maltempo si sposta al Sud, allerta gialla in 5 regioni: anche in Sicilia

ROMA – Il maltempo si posta al Sud. La protezione civile ha diramato allerta gialla per martedì 28 settembre per rischio temporali su ampie zone di cinque regioni del centro sud e una allerta gialla per rischio idrogeologico invece su diversi settori del sud. Si tratta di rischio temporali su Calabria, Abruzzo, Molise, Puglia e Sicilia. I fenomeni meteotologici potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche in Calabria, Puglia e Sicilia.

ECCO IL BOLLETTINO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Puglia Centrale Bradanica

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Puglia Centrale Bradanica

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico.



