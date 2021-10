Niente green pass, al Civico 40 rischiano la sospensione

Da oggi la "carta verde" è obbligatoria per accedere nei luoghi di lavoro e non solo

PALERMO – Quaranta dipendenti dell’azienda ospedaliera “Civico – Di Cristina – Benfratelli” di Palermo sono a rischio sospensione.

Questo perché, al momento, non sono vaccinati. Senza Green Pass, che da oggi è obbligato per lavorare, sono tre medici, cinque tecnici, una decina di amministrativi e ben ventidue infermieri. La direzione generale fa sapere che sono in corso i provvedimenti di sospensione dal servizio.

I medici non sono i soli a rischiare. È già accaduto ad un poliziotto in servizio a Siracusa, che si è visto sospeso dal servizio e lo rimarrà fin quando non si sottoporrà alla vaccinazione o al tampone molecolare ogni 2 giorni.

