IN CONTRADA CALCARELLE

“AGRIGENTO – “Il vaccino uccide”, “Lotta con vivi – 3 k morti per Covid – Il Governo mente”, “Il vax uccide”, “Contro un Governo nazista”. Sono queste le scritte – realizzate con vernice spray rossa – comparse stamattina ad Agrigento tra il muretto di cinta dell’istituto per geometri Brunelleschi e la strada antistante che porta fino all’ingresso del polo universitario, in contrada Calcarelle. Ad accompagnare le scritte, il simbolo della doppia W rossa, inscritta dentro un cerchio dello stesso colore. La polizia ha avviato indagini.

