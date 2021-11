PALERMO – Forti piogge e nubifragi nella Sicilia centro-occidentale già a partire dalla notte appena conclusa. Le previsioni meteo per la giornata di oggi avevano avvertito sul rischio temporali e rovesci sparsi, con la Protezione civile che aveva diffuso un’allerta meteo gialla valido fino alla mezzanotte di oggi.

“Ciclone mediterraneo ancora attivo”

Secondo gli esperti del sito ‘3bmeteo’ il vortice mediterraneo che ha fatto paura nei giorni scorsi “è ancora molto attivo” e già nel pomeriggio di ieri l’entroterra della provincia di Palermo è stato colpito duramente dalle piogge, con la Statale che conduce ad Agrigento bloccata all’altezza di Lercara Friddi e attimi di paura a Roccapalumba per un fiume di fango (VIDEO). Questa instabilità, secondo gli esperti, continuerà anche per le prossime giornate mettendo a rischio in Sicilia la cosiddetta ‘estate di San Martino’.

Scende la colonnina di mercurio

Temperature minime in diminuzione, così come le massime. Sulla Sicilia, inoltre, spireranno venti forti dai quadranti orientali, mentre i mari attorno all’Isola saranno mossi.

