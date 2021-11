Meteo, tempesta a Roccapalumba: fiume di fango VIDEO

PALERMO – Il maltempo che in queste ore imperversa su tutta la Sicilia sta provocando allagamenti in diverse zone. Tra i paesi più colpiti c’è anche Roccapalumba, dove le strade si sono trasformate in fiumi con acqua e fango che hanno colto di sorpresa gli automobilisti che percorrevano le arterie del paese.

Al momento non si registrano feriti, ma soltanto tanta paura.

Intanto, oggi pomeriggio un fiume d’acqua ha invaso la Palermo-Agrigento all’altezza di Lercara Friddi. La pioggia che da questa mattina cade incessantemente sul Palermitano.

Per domani, invece, la Protezione civile ha diramato l’allerta gialla in tutte le province della regione.



