PALERMO – Un fiume d’acqua ha invaso la Palermo-Agrigento all’altezza di Lercara Friddi. La pioggia che da questa mattina cade incessantemente sul Palermitano sta avendo i suoi primi effetti sulla Statale 189, che già in passato, in occasione di maltempo, era stata chiusa al traffico. “La storia si ripete”, scrive su Facebook Mosè Miceli, pubblicando un video di quanto accade. A causa dell’allagamento del piano viabile è chiusa al traffico anche la Statale 121 ‘Catanese’, in territorio di Roccapalumba, sempre nel Palermitano. Il personale di Anas è sul posto in entrambi i casi per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

La Statale Palermo-Agrigento

Straripa il fiume San Leonardo

Situazione difficile anche a Termini Imerese. Il fiume San Leonardo è straripato nei pressi della zona industriale. Strade allagate non solo a Termini, ma anche a Sciara, Campofelice di Roccella e Lercara Friddi. Tante le auto rimaste impantanante e soccorse dai vigili del fuoco.

Treni sospesi tra Palermo e Agrigento

Il traffico ferroviario sulla linea Palermo–Agrigento/Catania è sospeso tra Montemaggiore e Roccapalumba per l’allagamento della sede ferroviaria provocato dalle abbondanti precipitazioni che stanno insistendo su quell’area. I tecnici Rfi sono a lavoro per ripristinare la funzionalità in sicurezza della linea. In corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria, con treni attestati a Caltanissetta Xirbi e Cammarata San Giovanni Gemini. Attivato servizio sostitutivo con autobus fra Palermo e Agrigento e Palermo e Catania, e fra Cammarata e Palermo, Caltanissetta Xirbi e Palermo. Al momento non è invece possibile garantire il collegamento con la località di Roccapalumba-Alia.

E intanto, proprio dal treno Palermo-Agrigento, arriva la segnalazione di un lettore di Livesicilia: la pioggia entra fin dentro i vagoni del treno.

Il treno Palermo-Agrigento

