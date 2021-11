PALERMO – Il maltempo torna a fare paura in Sicilia. Allagamenti stradali, disagi nella circolazione delle auto e dei treni, ma anche evacuazioni in mezza Sicilia. Ancora una volta è bastato un pomeriggio di pioggia per mettere ko mezza Isola, con richieste di soccorso arrivate soprattutto dalle province di Enna, Caltanissetta e Palermo. Tutto questo mentre il dipartimento regionale di Protezione civile ha aggiornato l’avviso emesso qualche ora fa estendendo l’allerta arancione a tutta la Sicilia.

Le difficoltà nel Palermitano

Allagamenti nel Palermitano, fonte Sicilia VHS

Il nubifragio che si è abbattuto in provincia di Palermo ha provocato l’esondazione del torrente Morello nella zona di Lercara Friddi. L’acqua è finita sulla strada statale 189, trasportando detriti e fango nei pressi del bivio di Lercara vicino al ristorante ‘Il Fagiano’. Le ruspe dell’Anas hanno poi liberato la strada. Danni e disagi anche sulla strada che collega Castronovo a Prizzi: metà della carreggiata è franata verso valle, mentre l’altra parte rimane percorribile. La strada nella zona industriale di Termini Imerese si è allagata. L’Anas fa sapere che sulla strada statale 121 “Catanese” il traffico è interrotto nel territorio Roccapalumba, per la presenza di fango sul piano viabile. Anche nella zona di Trabia sull’autostrada Palermo Catania il traffico va a rilento per allagamenti. Oltre 500 pendolari sono bloccati nella stazione di Bagheria perché il traffico ferroviario è bloccata tra Termini Imerese e Roccapalumba. Ancora interventi su auto bloccate a Caccamo, dove è in arrivo anche una squadra di vigili del fuoco da Termini Imerese.

Frazione di San Giovanni Li Greci, Caccamo (Palermo)

Trombe d’aria a Licata e Sciacca

Tromba d’aria in mare davanti al porto di Sciacca, dove un peschereccio che stava rientrando in banchina è stato sfiorato. Il forte vento ha spezzato alcuni grandi alberi di eucalipto che sono finiti sulla sede stradale nel tratto che collega San Marco-Foggia-contrada Bellante. Sono intervenuti i vigili del fuoco, ma la strada resta chiusa. Sempre nell’Agrigentino, tromba d’aria anche a Licata (GUARDA IL VIDEO), nella zona del porto, dove si sono verificati danni al porticciolo, ai cantieri navali e ad alcuni pescherecci. Nel Nisseno pioggia intensa su Marianopoli. Il fiume Belice sta esondando con rischio di viabilità sulla Statale 121, nei pressi della stazione ferroviaria. L’Anas ha interdetto, per motivi di sicurezza, il transito tra il km 158 e il 160,500. In provincia di Agrigento i sindaci di Sciacca e Menfi hanno deciso di chiudere le scuole per domani.

Anche Enna nella morsa del maltempo

Situazione complicata anche in provincia di Enna. L’outlet di Agira si è allagato ed è in corso l’evacuazione. Chiusa per tre ore l’autostrada Palermo-Catania, in entrambe le direzioni, proprio ad Agira a causa dell’allagamento del piano viabile. Stesso provvedimento è stato adottato dall’Anas anche per la strada statale 192 ‘Della Valle del Dittaino’. Il personale di Anas, in entrambi i casi, ha liberato la strada consentendo il ripristino della circolazione. A causa di un passaggio a livello aperto e per problemi di linea elettrica, il treno nella tratta Caltanissetta Xirbi-Bicocca risulta fermo, con circa 30 persone a bordo e in attesa del bus sostitutivo. Chiesto il supporto dei volontari di Protezione civile per l’assistenza ai passeggeri e per trasbordare le circa 30 persone dal treno al bus. Il treno si trova a circa 30 metri dal passaggio a livello, tra la stazione di Dittaino e la stazione di Piraneo.

La pioggia non ha risparmiato la provincia di Caltanissetta

In provincia di Caltanissetta, a causa del rischio di esondazione del fiume Belice, è stato temporaneamente interdetto, per motivi di sicurezza, il transito lungo la strada statale 121 ‘Catanese’, tra i chilometri 158 e 160,500, a Marianopoli.

Disagi per i treni

La linea ferroviaria Palermo-Catania resterà interrotta fino a domani e quella tra Palermo e Agrigento fino a giovedì. I danni del maltempo, infatti, sono stati pesanti e i tecnici di Rfi sono al lavoro per ripristinare le linee. Stop anche alla Canicattì-Gela fino alle 14 di mercoledì 17 novembre.

