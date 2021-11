Sicilia, allerta arancione: tempesta tra Enna e Catania LIVE

CATANIA – Allerta arancione in Sicilia, tempesta tra Enna e Catania, segnalati allagamenti. A Enna si sono registrati nubifragi auto rigeneranti

Chiusa la Catania – Palermo

In prossimità di Agira, nell’Ennese, a causa dell’allagamento del piano viabile sono chiuse l’autostrada A19 “Palermo-Catania”, in entrambe le direzioni, e la strada statale 192 “Della Valle del Dittaino”. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile. Un’altra ondata di maltempo, dopo quella di due settimane fa, sta colpendo una vasta area della Sicilia con nubifragi e grandinate. Allagamenti si sono registrati a Termini Imerese.

Allagamenti nel Palermitano

Un nubifragio ha colpito la cittadina termitana causando danni in più punti della città. Strade allagate, tombini scoperchiati. La forte pioggia, con grandine, si è abbattuta anche su Caccamo, nell’entroterra termitano. Ad essere maggiormente colpita è la contrada di San Giovanni li Greci, nella strada provinciale 21. Pioggia e fango hanno bloccato alcuni automobilisti, messi in salvo da carabinieri e i vigili del fuoco. – Il tratto urbano della Statale 113, nei pressi della stazione ferroviaria di Termini Imerese, dove prende il nome di via Libertà è allagato e le auto non possono transitare. Allagamenti si registrano un po’ ovunque nella zona a valle della città, dove due settimane fa si erano già verificati gravi disagi.

Allerta meteo arancione

Sul fronte delle previsioni è allerta meteo arancione fino alla mezzanotte di domani in gran parte della Sicilia. L’avviso diffuso dal dipartimento regionale di Protezione civile prevede precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori meridionali ed orientali, con quantitativi cumulati moderati. Piogge da isolate a sparse, anche a

carattere di rovescio o temporale, sul resto della Sicilia, con quantitativi cumulati deboli.

Tromba d’aria a Selinunte e Bisacquino

Già nella giornata di oggi le province di Trapani e Palermo hanno fatto i conti con il maltempo. In mattinata una tromba d’aria ha gettato nel panico la popolazione di Selinunte, nel pomeriggio analogo fenomeno a Bisacquino, con grandine e vento: intervenuti i vigili del fuoco.



