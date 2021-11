Sicilia, allerta arancione: bomba d’acqua nel Palermitano VIDEO

PALERMO – Bomba d’acqua su termini Imerese, in provincia di Palermo. Un nubifragio ha colpito la cittadina termitana causando danni in più punti della città. Strade allagate, tombini scoperchiati. La forte pioggia, con grandine, si è abbattuta anche su Caccamo, nell’entroterra termitano. Ad essere maggiormente colpita è la contrada di San Giovanni li Greci, nella strada provinciale 21. Pioggia e fango hanno bloccato alcuni automobilisti, messi in salvo da carabinieri e i vigili del fuoco. – Il tratto urbano della Statale 113, nei pressi della stazione ferroviaria di Termini Imerese, dove prende il nome di via Libertà è allagato e le auto non possono transitare. Allagamenti si registrano un po’ ovunque nella zona a valle della città, dove due settimane fa si erano già verificati gravi disagi.

Allerta meteo arancione

Sul fronte delle previsioni è allerta meteo arancione fino alla mezzanotte di domani in gran parte della Sicilia. L’avviso diffuso dal dipartimento regionale di Protezione civile prevede precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori meridionali ed orientali, con quantitativi cumulati moderati. Piogge da isolate a sparse, anche a

carattere di rovescio o temporale, sul resto della Sicilia, con quantitativi cumulati deboli.

Tromba d’aria a Selinunte e Bisacquino

Già nella giornata di oggi le province di Trapani e Palermo hanno fatto i conti con il maltempo. In mattinata una tromba d’aria ha gettato nel panico la popolazione di Selinunte, nel pomeriggio analogo fenomeno a Bisacquino, con grandine e vento: intervenuti i vigili del fuoco.

