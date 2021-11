Allarme per la variante Omicron: frontiere chiuse e vaccini

ROMA – Allarme per la variante Omicron, scattano le prime restrizioni e procede lo studio del nuovo vaccino anticovid. LEGGI – OMICRON TUTTO SUL PRIMO CASO IN ITALIA

Israele

Israele ha deciso di chiudere completamente le sue frontiere per prevenire l’arrivo di persone contagiate dalla variante Omicron del virus del Covid-19, dopo aver annunciato ieri l’interruzione dei voli dall’estero. Lo si apprende da fonti ufficiali. LEGGI: Variante Omicron, allarme tra i giovani

L’Australia ha reso noto di aver diagnosticato due contagi della variante Omicron del virus del Covid-19 su passeggeri provenienti dal Sudafrica.

Il Giappone

Il Giappone aggiunge altri tre Paesi africani alla lista delle nazioni per le quali da sabato è scattato l’obbligo di quarantena, dopo la scoperta della nuova variante del Covid-19, originata in Sudafrica. I Paesi sono il Mozambico, il Malawi e lo Zambia, e si vanno ad aggiungere a Botswana, Eswatini, Lesotho, Namibia e Zimbabwe, oltre allo stesso Sudafrica. “Il governo risponde con urgenza al rischio di espansione del virus, e faremo quanto in nostro potere per controllare al meglio le frontiere”, ha detto il premier nipponico Fumio Kishida. I viaggiatori che provengono dai nove Paesi saranno sottoposti a un periodo di 10 giorni di quarantena in strutture predisposte dalle autorità sanitarie, durante i quali saranno eseguiti tre tamponi: al terzo e al sesto giorno e al termine dell’isolamento.

Europa

– I casi positivi di nuova variante Omicron si moltiplicano in Europa, dove la preoccupazione sta spingendo le restrizioni ai viaggi. E il mondo continua a isolare l’Africa meridionale. Dopo Belgio, Gran Bretagna, Germania e Italia, la Repubblica Ceca ha annunciato un primo caso su un paziente Covid-19 ricoverato con sintomi lievi a Liberec. Era stato vaccinato e aveva viaggiato in Namibia, prima di tornare nella Repubblica Ceca attraverso il Sudafrica e Dubai, secondo il capo del governo. Ad Amsterdam, una sessantina di passeggeri, sbarcati venerdi’ da Johannesburg e Cape Town, erano ancora in quarantena nei pressi dell’aeroporto. Primo a sospendere i voli dal Sudafrica, il governo britannico ha annunciato un inasprimento delle regole di ingresso per gli arrivi: test Pcr obbligatori e isolamento fino al risultato, insieme al ritorno della mascherina obbligatoria in tutti i negozi.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI