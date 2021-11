Sicilia, concorsi e assunzioni: lavoro anche con la triennale

PALERMO – Sicilia, ecco i concorsi e le assunzioni in scadenza, in alcuni casi basta la laurea triennale.

Aggiornamento dell'analisi dei bandi realizzata grazie alla collaborazione con Marco Mascellino.

LiveSicilia mette a disposizione tutti i link per poter accedere e partecipare ai bandi. Spesso molti aspiranti lavoratori non riescono ad essere informati sulle ultime novità e i bandi vanno deserti o vengono assegnati a pochi "fortunati".

In ordine di scadenza:

laureati magistrali in scienze biologiche (sei mesi, due posti) https://drive.google.com/file/d/1_Ku6IznskiYWDRMMQ7HZRIcUgaGsfJkL/view

laureati (triennali) in scienze biologiche (quattro mesi, due posti) https://drive.google.com/file/d/1KUMuyH-d02JFPnwYD0MOFJmdAi7szWjj/view

laureati magistrali in scienze biologiche (quattro mesi, un posto) https://drive.google.com/file/d/1-Lj8_Ly-T7HxM3tM3NVWII07kvR9b95s/view

laureati magistrali in scienze statistiche (cinque mesi, un posto) https://drive.google.com/file/d/1xR9KDs1iGWxNyP-GnnvM9Wdj2U5Zm_re/view