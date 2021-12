Sicilia, concorsi e lavoro: ultima chiamata, tutti i BANDI

PALERMO – Sicilia, concorsi, bandi e assunzioni in scadenza. Riepiloghiamo, per chi se li fosse persi, tutti i bandi e le opportunità occupazionali di dicembre. Continua a seguire la sezione CONCORSI di LiveSicilia.

Pubblica amministrazione ( in collaborazione con Marco Mascellino)

(9 dicembre) Avviso pubblico ISPC-CNR di Catania per incarico di collaborazione esterna di sette mesi ad archeologo LEGGI QUI (14 dicembre) Avviso pubblico Università di Catania per un incarico di lavoro autonomo annuale a giornalista

LEGGI QUI (15 dicembre) Avviso pubblico Conservatorio Bellini di Catania per incarichi di docenza a contratto (varie discipline)

LEGGI QUI (26 dicembre) Bandi di concorso Comune di Agira per l’assunzione a tempo indeterminato di un assistente sociale e di un istruttore direttivo amministrativo LEGGI QUI (26 dicembre) Bando di concorso Comune di Augusta per due posti a tempo indeterminato di autista cat.B3

LEGGI QUI (30 dicembre) Bando di concorso INFN (LNS Catania) per un posto a tempo determinato (12 mesi) a collaboratore tecnico (perito industriale) LEGGI QUI

Catania, 70 funzionari al Comune

Il Comune di Catania ha promosso un concorso per titoli, che sarà pubblicato il 10 dicembre sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana e il sito dell’Ente locale, per l’assunzione, per due anni, di 70 funzionari, di categoria ‘D’, da destinare alle aree tecnico-amministrative. LEGGI ANCHE LAVORO – ASSUZIONI PRIMARK, NIKE E SEPHORA

Il finanziamento di 4,7 milioni di euro sarà totalmente a carico dei fondi dell’asse 6 del Programma operativo Città Metropolitane 2014-2020, nell’ambito dell’azione denominata ‘Capacity Buldind’. LEGGI ANCHE PNRR 500 POSTI

“Un risultato di eccezionale valore – ha commentato Pogliese – l’iter si è sviluppato in tempi rapidi e rappresenta un esempio di buona pratica politico-amministrativa per il rafforzamento delle attività professionali dell’Ente intercettando i fondi comunitari per questa finalità. Una rigenerazione amministrativa necessaria per integrare l’esiguo comparto dei quadri funzionali del Comune e per dotare finalmente la struttura tecnico-amministrativa di specifiche professionalità negli ambiti della digitalizzazione, dell’efficientamento energetico, della mobilità, dell’inclusione sociale, dell’ambiente, delle infrastrutture e delle correlate attività di gestione, reclutando giovani laureati che potranno dare un contributo importante per l’ottimale spesa dei fondi comunitari e realizzare una formativa esperienza professionale senza necessità di dover lasciare Catania e la Sicilia” . LEGGI ANCHE – SICILIA – LAVORO CON LA TRIENNALE

Primark

Primark, azienda irlandese specializzata nella vendita di abbigliamento e articoli per la casa, ricerca personale per le sedi di numerose città d’Italia. LEGGI ANCHE – SICILIA – LAVORO CON LA TRIENNALE

Nel dettaglio, le figure richieste:

addetto alle vendite;

cash office assistant;

sales floor supervisor;

property assistant;

store manager e department manager;

allievo manager di store;

people and culture supervisor.

Per approfondire i requisiti richiesti e per presentare la propria candidatura clicca qui.

Nike

Nike, la grande multinazionale che si occupa della produzione e della vendita di abbigliamento, calzature e accessori sportivi, ha aperto nuove posizioni per inserire nuove risorse presso le varie sedi italiane. LEGGI ANCHE SICILIA – 24 BANDI IN SCADENZA

Nello specifico si ricercano:

department manager:

store manager;

aales associate;

team leader;

assistant store manager.

Per conoscere il dettaglio delle mansioni, i requisiti specifici per ogni profilo e inviare la propria candidatura, clicca qui.

Groupama

Groupama, noto gruppo assicurativo con sede principale a Roma, è alla ricerca di vari profili da assumere per le proprie sedi in varie città italiane.

Le risorse attualmente attualmente ricercate sono:

addetto agenzia di direzione;

assuntore cauzioni;

district manager area Nord Est;

liquidatore auto misti lesioni;

responsabile manutenzione e controllo portafoglio;

senior underwriter RCT;

specialista service experience.

Gli interessati a inviare il proprio curriculum e prendere parte alle selezioni per entrare in Groupama possono cliccare qui.

Sephora a Palermo

Sephora, famosa multinazionale di profumerie francese, ricerca per lo store di Palermo in via Maqueda, un beauty advisor.

Requisiti richiesti:

esperienza pregressa in ruoli analoghi preferibilmente in contesti retail multinazionali dinamici;

conoscenza dei principali KPI del commercio;

agilità, dinamismo e flessibilità;

forte orientamento ai risultati;

alta predisposizione al lavoro in team;

diploma di scuola superiore;

buona conoscenza dell’inglese, gradita conoscenza del francese.

Per ulteriori informazioni sulle mansioni e per inviare la candidatura clicca qui.

Nike assume a Catania

Nike, la grande multinazionale che si occupa della produzione e della vendita di abbigliamento, calzature e accessori sportivi, ricerca, per lo store di Catania, un sales associate.

Capacità richieste:

uno o più anni di servizio alla clientela e/o esperienza nel retail;

passione per il brand Nike;

eseguire le operazioni matematiche di base, incluse somma, sottrazione, moltiplicazione e divisione;

saper comunicare efficacemente nella propria lingua, in modo verbale e scritto;

capacità di eseguire compiti diversi in un ambiente dinamico;

capacità di lavorare efficientemente con gli altri in un ambiente orientato al lavoro di squadra e di offrire un servizio eccellente alla clientela.

Per ricevere più informazioni sulle mansioni e per inviare la propria candidatura clicca qui.

JYSK a Trapani

JYSK, nota catena danese specializzata nell’arredamento sleeping & living in stile scandinavo, ricerca un store manager per il punto vendita di Alcamo, a Trapani.

Requisiti:

attitudine commerciale “customer first”;

attitudine al lavoro di squadra;

attitudine al lavoro in contesti dinamici e sfidanti;

flessibilità al lavoro su turni, nei giorni festivi e nei fine settimana;

disponibilità a trasferte;

esperienza pregressa nel settore retail e in ruoli gestionali;

attitudine alla leadership.

Per ulteriori informazioni sulle mansioni e per inviare la propria candidatura clicca qui.

Old Wild West a Catania

Old Wild West, la più grande catena Burger & Steak House d’Italia, ricerca operatori di cucina per il ristorante di Catania.

Requisiti richiesti:

esperienza pregressa nella medesima mansione;

capacità di lavorare in team;

flessibilità oraria;

disponibilità al lavoro part time;

autonomia negli spostamenti.

Per ulteriori informazioni sulla posizione ricercata e per inviare la candidatura clicca qui.

Wycon, nota azienda italiana che produce e vende prodotti cosmetici, ha aperto numerose posizioni in diverse città italiane.

Nello specifico si ricercano:

area manager;

district manager;

sales assistant;

store manager.

Per conoscere i dettagli delle posizioni aperte, i requisiti necessari e per inviare la propria candidatura clicca qui.



