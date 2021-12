Palermo, Agostina Porcaro eletta vice presidente di Ance giovani

PALERMO – Agostina Porcaro è stata eletta vice presidente nazionale del gruppo giovani di Ance. A lei è stata

affidata la delega alle relazioni industriali e affari sociali. Palermitana, ingegnere, socio e direttore tecnico della Geo-ambiente srl, affiancherà la neo presidente nazionale dei giovani Angelica Donati, eletta ieri a Roma.

Con Agostina Porcaro diventano due i rappresentanti di Ance Palermo che operano per il nazionale. Fabio Sanfratello, ex presidente di Ance Palermo, oggi, infatti è vice presidente nazionale con delega alla tecnologia e innovazione. “Siamo molto orgogliosi di avere due rappresentanti della nostra territoriale in posti di vertice a Roma – commenta il presidente di Ance Palermo, Massimiliano Miconi – segno dell’efficacia della nostra azione associativa. Ad Agostina Porcaro i migliori auguri di buon lavoro”.



