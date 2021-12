Sicilia, ordinanza Musumeci: nuova zona arancione, cosa fare

Stretta per una cittadina dell'hinterland etneo. Misure restrittive in 11 Comuni. Le novità, le date e cosa è possibile fare

PALERMO – Il Comune di Gravina di Catania sarà in “zona arancione” da lunedì 27 dicembre a mercoledì 5 gennaio. Lo prevede l’ordinanza appena firmata dal presidente della Regione Nello Musumeci, su proposta del dipartimento regionale Asoe.

Le misure restrittive antiCovid sono attualmente in vigore anche in altri 11 Comuni: fino al 27 dicembre a Castrofilippo (in provincia di Agrigento), Marianopoli (Caltanissetta), Motta Sant’Anastasia (Catania), Terme Vigliatore e Scaletta Zanclea (Messina); fino al 31 dicembre a Butera (Caltanissetta), Barcellona Pozzo di Gotto, Fiumedinisi, Gualtieri Sicaminò, Milazzo e San Filippo del Mela (Messina).

Le parole del sindaco di Gravina

Il Comune di Gravina di Catania entrerà in “zona arancione” dal 27 dicembre al 5 gennaio 2022: il provvedimento è stato adottato dal presidente della Regione sulla base dei dati di Gravina di Catania che registrano un aumento dei contagi e, soprattutto, sulla base numero delle vaccinazioni ancora insufficiente. “Proprio oggi abbiamo raggiunto il numero di 115 contagiati, di cui 3 ricoverati in ospedale e uno presso altra struttura – ha spiegato il sindaco Massimiliano Giammusso – ma quello che pesa maggiormente nella decisione della Regione, visti i parametri stabiliti, è il numero dei vaccinati che nel nostro Comune è ancora lontano dai target previsti: l’ultimo aggiornamento dei dati relativo al 17 dicembre ci dice che solo il 67% dei nostri concittadini sotto i 60 anni risulta immunizzato o ha ricevuto almeno la prima dose, mentre per gli over 60 la percentuale si ferma al 74%. Complessivamente il dato generale del nostro Comune si attesta al 69% – continua il primo cittadino – e quindi ben al di sotto della soglia dell’80% di copertura vaccinale. Tutto ciò deve farci riflettere ancora una volta e invitarci a tenere comportamenti responsabili proprio nel momento in cui iniziamo a vivere le festività natalizie. Colgo l’occasione quindi per rinnovare gli auguri per un Santo Natale e buone feste da trascorrere in armonia e gioia con i vostri cari, esortando tutti al buon senso e al rispetto delle misure previste”.

Consulta le Faq

“Mi sembra chiaro, è sotto gli occhi di tutti, che prestissimo andremo in zona gialla: siamo rimasti fuori per merito di tutti, ma temiamo che le feste natalizie possano condurci in zona gialla. La nuova variante del virus è facilmente contagiosa, ma meno virulenta per chi ha fatto il vaccino, soprattutto la terza dose. Affrontiamo con una certa serenità, ma senza rilassarsi il periodo delle festività sapendo che il rispetto delle norme è il primo obiettivo al quale dobbiamo guardare”. Lo ha detto il presidente della Regione, Nello Musumeci, a Catania.

Intervista a Razza

I contagi crescono, la variante Omicron diventerà presto predominante in Sicilia e l’Isola si avvia verso la zona gialla. L’assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza invita alla prudenza, ma spegne sul nascere ogni allarmismo nonostante “in Sicilia, come nel resto d’Italia, abbiamo evidenziato un aumento del 40% dei contagi in una settimana”. LEGGI L’INTERVISTA A RAZZA



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI