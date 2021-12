Covid, nuovo boom in Sicilia: sale incidenza DATI

PALERMO – Covid, picco di Natale in Sicilia: crescono contagi e ricoveri: i dati. La situazione isolana preoccupa non poco, come ha detto ha chiare lettere stamane il Presidente Musumeci pronto a utilizzare lo strumento delle zone rosse per arginare i contagi.

I dati siciliani

Ecco i dati di oggi in Sicilia 3.963 nuovi positivi al Covid e 17 decessi che fanno salire i casi totali a 367.125 e le vittime a 7.498. Gli attuali positivi sono 37.946, + 2.718; i guariti 321.681, +1.346. Il maggior numero dei nuovi casi in provincia di Catania, 846; seguono quelle di Palermo e Messina, 765 e 651. I ricoverati con sintomi sono 742, 92 in terapia intensiva, 6 del giorno; i tamponi effettuati 55.769. L’indice di positivita’ sale al 7%.

I dati nazionali

Nel frattempo in Italia si arriva. Sun numero record di positivi. Sono 779.463 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 104.598 in più rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 5.981.428 e i morti 137.247. I dimessi e i guariti sono invece 5.064.718, con un incremento di 22.246 rispetto a ieri.



