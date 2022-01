Covid, oltre 200mila i nuovi casi: nuovo triste primato per le morti

Nelle ultime 24 ore, in Italia, si sono registrati ben 228.179 nuovi casi di covid. Nella giornata di ieri erano stati soltanto 83.403 con 287 vittime; oggi le vittime registrate sono 434.

Un numero di vittime così alto non si registrava dal 14 aprile 2021, quando furono 469 e due giorni dopo 429.

I tamponi processati sono 1.481.349, ieri erano stati 541.298. Invariato il tasso di positività che, così come ieri, resta al 15,4%.

I pazienti in terapia intensiva sono 1.715, 2 in meno nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 150. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 19.448, ovvero 160 in più rispetto a ieri.

Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 9.018.425 mentre i morti sono 141.825. I dimessi e i guariti sono invece 6.314.444, con un incremento di 220.811 rispetto a ieri.

