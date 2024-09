La Carovana della legalità a Palermo: i ragazzi visitano l’ufficio scorte

I giovani di Juppiter sono andati anche in via D'Amelio

PALERMO – È approdata a Palermo la Carovana della legalità dell’associazione Juppiter, in collaborazione con la polizia di Stato: un’iniziativa che si propone di diffondere i valori del rispetto verso il prossimo, della giustizia e dell’inclusione tra le nuove generazioni.

Palermo, arriva la Carovana della legalità

I ragazzi “speciali” dell’associazione hanno incontrato il personale dell’ufficio scorte della polizia di Stato nella caserma Pietro Lungaro e hanno incontrato il sovrintendente Salvatore Lo Presti, sopravvissuto alla strage di Capaci.

All’emozione dell’incontro si è aggiunto l’entusiasmo di poter ammirare alcuni veicoli in uso alla polizia di Stato. La carovana ha quindi raggiunto il Giardino della Memoria a Capaci, dove il richiamo al senso di responsabilità collettiva di fronte all’ingiustizia e all’illegalità è passato dalle vive parole di Tina Montinaro, infaticabile portavoce di quegli ideali a cui la Polizia di Stato si ispira nell’agire quotidiano.

I ragazzi di Juppiter sono arrivati poi in via D’Amelio per onorare la memoria del giudice Paolo Borsellino e degli agenti della scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. La collaborazione tra Juppiter e Polizia di Stato è nata dalla volontà del capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza prefetto Vittorio Pisani, ed è iniziata con il viaggio a Capo Nord dal 19 al 30 giugno scorso.